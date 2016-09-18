СМИ: "Ростов" не стал оспаривать частичное закрытие трибун на матч Лиги чемпионов

"Ростов" не стал оспаривать решение УЕФА о частичном закрытии стадиона команды на домашний матч Лиги чемпионов, утверждает ТАСС. Ранее УЕФА постановил частично закрыть Восточную трибуну арены на одну игру за расистское поведение фанатов в ответной игре 4-го отборочного раунда против "Аякса" (4:1). Наказание вступит в силу 28 сентября - в рамках 2-го тура группового турнира "Ростов" примет ПСВ.

По информации источника, клуб решил, что оспорить решение, касающееся расизма, практически невозможно. Отмечается также, что организация склонялась к полному закрытию трибуны.