СМИ: "Ростов" не стал оспаривать частичное закрытие трибун на матч Лиги чемпионов

"Ростов" не стал оспаривать решение УЕФА о частичном закрытии стадиона команды на домашний матч Лиги чемпионов, утверждает ТАСС. Ранее УЕФА постановил частично закрыть Восточную трибуну арены на одну игру за расистское поведение фанатов в ответной игре 4-го отборочного раунда против "Аякса" (4:1). Наказание вступит в силу 28 сентября - в рамках 2-го тура группового турнира "Ростов" примет ПСВ.
По информации источника, клуб решил, что оспорить решение, касающееся расизма, практически невозможно. Отмечается также, что организация склонялась к полному закрытию трибуны.
Гаттузо зол!
Я уже сразу писал на этот счет, но повторю. Дело Ростова частное и я не верю, что там был расизм или то за что можно дисквалифицировать. В Ростове достаточно лояльные болелы, а негры у них самих играли постоянно, а Канга так и вообще любимцем был. Тут скорее дальний заброс, мина замедленного действия. Эти профурсетки копят материал под ЧМ-18, чтобы попытаться навестит тень на плетень. Ведь никто вспоминать не станет было ли что-то в Ростове, а вспомнят, что дали дискву, а значит виноваты. Потом сложат провинность ЦСКА, когда грязный йайашка нажаловался, какие-то случаи с Зенитом, этот случай, еще что-то надыбают левое и вот новое дело аля доклад мухларена готово.
14:07
Антимайдан
Обычное западное лицемерие. Как, например, борьба с допингом в России и массовая выдача своим - "исключительным" - исключений (терапевтических), дающих "право" на употребление допинга. Расизм изобрели на Западе, столетиями пользовали на Западе в самых омерзительных формах, а теперь наказывают за "расизм" Россию....
14:06
Cantona~~
Классическое "судья тридвараз" еще не слышали толерасты видать. Это ж вообще немыслимо, геев унижать, можно и весь стадион дисквалифицировать.
13:50
Ajccio
maximusJ, Полностью согласен! Один раз фанатская трибуна принялась кричать "Русские вперёд!", стадион не поддержал и всё смолкло.
13:14
maximusJ
Я был на матче. Эта история с расизмом полнейший абсурд. Болельщики освистывали судью, за спорные решения, вот он решил и нагадить. Диктор объявил то что ему передал судья "судья матча может остановить игру по причине расизма, освистывание игроков не допустимо". А было дело так: в каком то обычном эпизоде игрок соперника вызвал недовольство у публики, ему посвистели, а это был чернокожий. Все просто были в шоке, оказывается освистывание игроков это расизм?? Они нам навязывают свои пороки, завтра может косо поглядишь на чернокожего тоже обвинят в расизме?
13:10
30 лет за ЦСКА!
баламошка - Можно ещё за "Кубань" пошизить. :-))))))
13:03
баламошка
Ростов по кускам разваливается. Это судьба любого бюджетного клуба. Я бы и рад пошизовать за Ростов, но что толку? Всех рускупят.
12:53