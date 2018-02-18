21:48 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: игроки "ПСЖ" заключили "пакт" о победе над "Реалом"

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Игроки "ПСЖ" провели внутрикомандную беседу для поднятия боевого духа, сообщает Telefoot. Самые авторитетные футболисты клуба Тиагу Мотта, Дани Алвес и Маркиньюс стали инициаторами создания своеобразного пакта о "единстве и солидарности". Футболисты пообещали друг другу, что не допустат второго подряд "унизительного вылета" из Лиги чемпионов. 

В прошлом сезоне "ПСЖ" проиграл "Барселоне", несмотря на победу 4:0 в первом матче (1:6 при спорном судействе в ответном). В нынешнем сезоне "ПСЖ" проиграл в первой игре 1/8 финала "Реалу" 1:3, хотя открыл счет. 

В парижском клубе все убеждены, что им удастся отыграться в ответной встрече, которая пройдет 6 марта в Париже.

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Sage

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