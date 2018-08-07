"Славия" спаслась в матче с киевским "Динамо" на 95-й минуте

Пражская "Славия" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. Счет был открыт на 82-й минуте - Вербич реализовал пас Сидорчука.

В компенсированное время защитник киевлян Томаш Кендзера нарушил правила в штрафной, после чего Йозеф Хушбауэр реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 14 августа. Победитель противостояния сыграет с лучшим из пары "Стандард" - "Аякс".

Лига чемпионов

Первый матч

3-й отборочный раунд

"Славия" (Чехия) - "Динамо" Киев (Украина) - 1:1 (0:0)

Голы: Вербич, 82 (0:1). Хушбауэр, 90+5 - с пенальти (1:1).

Судья: Поусон (Англия).

7 августа. Прага. Стадион Eden.