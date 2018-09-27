Система ВАР появится в Лиге чемпионов со следующего сезона

УЕФА анонсировала, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться в Лиге чемпионов со следующего сезона, информирует пресс-служба организации. Напомним, что в текущем сезоне еврокубковые матчи пройдут без видеоповторов.

Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что система будет использована в Суперкубке УЕФА, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы и в Лиге Наций.

Ранее сообщалось, что боссы европейского футбола считают, что использование ВАР позволит избежать результативных ошибок судей в решающих играх главного еврокубкового турнира. Уточнялось, что вопрос будет обсуждаться в сентябре на встрече Европейской ассоциации клубов.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, с внедрением ВАР в еврокубках были определенные сложности.

После чемпионата мира в России система была введена в чемпионатах Франции, Испании. Что касается Германии и Италии - в этих странах технология тестировалась еще в прошлом сезоне, в новом бундеслига и серия А продолжили использовать ВАР. В английской премьер-лиге технология не используется.