20:56 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Силлессен сыграет в воротах "Аякса" в ответном матче с "Ростовом"

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Стал известен стартовый состав "Аякса" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом". С первых минут на поле появится вратарь Яспер Силлессен, который близок к переходу в "Барселону. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что голкипер не сыграет с ростовчанами, однако позже каталонцы разрешили ему принять участие в поединке. Напомним, что голландец будет куплен на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В предыдущей встрече команды разошлись миров (1:1).

"Аякс": Силлессен, Тете, Фелтман, Ридевалд, Базур, Траоре, Эль-Гази, Класен, Юнес, Гудель, Виргевер.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Аякаса - это звучит круто!

21:01 24 августа

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