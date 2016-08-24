Силлессен сыграет в воротах "Аякса" в ответном матче с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Аякса" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом" . С первых минут на поле появится вратарь Яспер Силлессен , который близок к переходу в "Барселону . Ранее зарубежные СМИ сообщали, что голкипер не сыграет с ростовчанами, однако позже каталонцы разрешили ему принять участие в поединке. Напомним, что голландец будет куплен на замену Клаудио Браво , который продолжит карьеру в "Манчестер Сити" . Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В предыдущей встрече команды разошлись миров (1:1).

"Аякс": Силлессен, Тете, Фелтман, Ридевалд, Базур, Траоре, Эль-Гази, Класен, Юнес, Гудель, Виргевер.