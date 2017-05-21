Штефан Лихтштайнер: "Написана самая большая глава в истории итальянского футбола"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер опубликовал в Твиттере фотографию из раздевалки с чемпионским кубком, Клаудио Маркизио и Джорджо Кьеллини. Также он надеется, что в финале Лиги чемпионов его команда напишет новую главу в истории итальянского футбола.

"Просто три парня с шестым скудетто подряд! Просто написана самая большая глава в истории итальянского футбола! Следующая - 3 июня!" - написал Лихтштайнер.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.