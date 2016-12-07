Шенол Гюнеш: "В поражении от "Динамо" виноват я, но удаление сломало игру "Бешикташа"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:6) взял вину за поражение на себя, но отметил плохое судейство арбитра Крэйга Томсона. По словам наставника, в середине первого тайма, после удаления защитника Андреаса Бека игра его команды была окончательно сломана.

- Мы надеялись пройти дальше, но не смогли и очень переживаем по этому поводу, - приводит matchday.ua слова Гюнеша. - О футболе говорить нечего. Красная карточка и ошибка повлияли на игру. Все это сделало бесполезным наш годичный труд. Но мы приобрели опыт. Сколько бы человек ни удалили, все равно нужно играть. Никого не критикую, я - причина этого результата. После того как счет стал 0:1, футболисты потеряли интерес к игре. Но этот матч остается в прошлом, нужно стремиться к новым целям.

Я не хочу комментировать работу арбитров, но если посмотреть последние наши игры, то вы сами можете сделать выводы. Но есть условия, и мы по ним играем. Если я что-то скажу, то "Бешикташ" могут оштрафовать. К сожалению, мы пережили такой вечер.