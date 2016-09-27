Шенол Гюнеш: "Киевское "Динамо" - скромная и трудолюбивая команда"

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш отдал должное сопернику накануне матча 2-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Также он отметил, что его команде нужно в грядущей встрече сохранять спокойствие.

– "Динамо" – хорошая команда, – цитирует пресс-служба УЕФА Гюнеша. – Игроки команды хорошо взаимодействуют, помогая друг другу. У "Динамо" есть талантливые игроки: Ярмоленко, Рыбалко и Гармаш. Это необычная команда – они скромные и трудолюбивые. Нам нужно будет остро сыграть в атаке и забить быстро. Мы должны набраться терпения и сохранять спокойствие, но не теряя при этом контроль над игрой.