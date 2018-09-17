Сергей Игнашевич: "Сыграл бы Лигу чемпионов на своем стадионе"

Ветеран ЦСКА и тренер молодежной команды Сергей Игнашевич прокомментировал перенос домашних матчей команды в Лиге чемпионов в "Лужники".

- Как относитесь к переносу матчей в "Лужники"?

- Я бы предпочел играть на своем стадионе. Но наше руководство понять можно, придет полный стадион. На "Реал" точно. Надеюсь, на "Рому" с Пльзенем тоже. (Александр Рогулев)

19 сентября ЦСКА стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против "Виктории Пльзень". Начало в 22.00 по московскому времени.

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