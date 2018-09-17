Сергей Игнашевич: "Игра будет открытой. Пльзень - атакующая команда"

Ветеран ЦСКА и тренер молодежной команды Сергей Игнашевич - о гостевом матче с "Викторией Пльзень" в Лиге чемпионов.

- У ЦСКА много травм, как играть?

- Игра покажет. У нас боеспособный состав. Это дебют, он всегда нервный, но мы неплохо играем первые матчи. Надеюсь, традиция продолжится. Это стресс для молодых игроков, но в то же время это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон, "Зенит" в чемпионате в один футбол играет, в еврокубках другой. Игра будет открытой. Пльзень – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодежные команды. будут играть за счет коротких передач. Интересная должна быть встреча. (Александр Рогулев)

Матч "Виктория Пльзень" – ЦСКА состоится 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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