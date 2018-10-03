Сергей Хусаинов – об удалении Акинфеева: "Игорь не виноват"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с удалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеев​а на последний минутах матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Армейцы одержали победу со счетом 1:0.

- Это была реакция арбитра на активную жестикуляцию со стороны Акинфеева, - сказал Хусаинов. – После того, как игрок "Реала" пробил мимо ворот, никакого нарушения не было. Никто руками никого не толкал. Ударил, а потом по инерции друг на друга все упали. Почему такая реакция у Игоря? Понимаю, что вчера принял решение больше не выступать за сборную, но это не дает права бежать к арбитру и спорить. Ситуация такого не требовала. Ты считаешь, что нарушение, но зачем так жестикулировать? Арбитр сначала желтую дал, нужно было успокоиться. Но Игорь продолжил. На тебе красную! Но Акинфеев в этом не виноват. Виноваты действующие арбитры, которые закрывают глаза на некоторые нарушения со стороны ведущих футболистов. А когда выходишь на международный уровень, там все равны. (Игорь Новиков)

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