Сергей Еременко: "Ощущаю себя русским. Было бы интересно поиграть в этой стране"

Полузащитник "Базеля" Сергей Еременко, младший брат Романа Еременко, который выступал в ЦСКА, рассказал, что ощущает себя русским. По его словам, ему было бы интересно поиграть в России. Отметим, что хавбек имеет российское и финское гражданство.

- Как поживает Роман Еременко (игрок отстранен от футбола на два года за кокаин с осени 2016 года)? - вопрос Сергею Еременко после матча Юношеской лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем" (2:3), за который играет хавбек.

- Нормально. Он сейчас с семьей. Потихоньку тренируется. Думаю, сможет вернуться.

- За последний год он сильно изменился?

- Не хочется говорить про эту ситуацию.

- Вам было бы интересно поиграть в России?

- Было бы интересно. У меня родители русские, потому чувствую себя русским. Посмотрим, как все сложится.

- А есть интерес от российских команд?

- Не буду раскрывать всех тайн. (Павел ГУРЕВИЧ)