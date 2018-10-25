Семин повторил антирекорд Романцева

"Локомотив", уступив дома "Порту" (1:3), потерпел третье поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов и повторил худший результат для российских команд.

Настолько же плохо первый круг проводил только "Спартак"-2002, завершивший выступление в турнире с шестью поражениями и разностью голов 1-18. (Кирилл Бурдаков)

Худшие старты первые круги российских клубов в Лиге чемпионов

Сезон Клуб Главный тренер Соперники В Н П М О 2002/03 Спартак Олег Романцев Базель, Валенсия, Ливерпуль 0 0 3 0-10 0 2018/19 Локомотив Юрий Семин Галатасарай, Шальке, Порту 0 0 3 1-7 0 1992/93 ЦСКА Геннадий Костылев Брюгге, Рейнджерс, Марсель 0 1 2 1-3 1 1994/95 Спартак Олег Романцев Динамо К, ПСЖ, Бавария 0 1 2 4-6 1 2001/02 Локомотив Юрий Семин Андерлехт, Реал, Рома 0 1 2 2-7 1 2001/02 Спартак Олег Романцев Фейеноорд, Бавария, Спарта Пр 0 1 2 3-7 1 2002/03 Локомотив Юрий Семин Галатасарай, Брюгге, Барселона 0 1 2 1-5 1 2002/03 Локомотив Юрий Семин Боруссия Д, Реал, Милан 0 1 2 3-5 1 2006/07 Спартак Владимир Федотов Бавария, Спортинг Л, Интер 0 1 2 2-7 1 2007/08 ЦСКА Валерий Газзаев ПСВ, Фенербахче, Интер 0 1 2 4-6 1 2008/09 Зенит Дик Адвокат Ювентус, Реал, БАТЭ 0 1 2 2-4 1 2014/15 ЦСКА Леонид Слуцкий Рома, Бавария, Манчестер Сити 0 1 2 3-8 1 2016/17 Ростов Иван Данильянц Бавария, ПСВ, Атлетико 0 1 2 2-8 1​

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы