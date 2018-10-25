Семин повторил антирекорд Романцева

"Локомотив", уступив дома "Порту" (1:3), потерпел третье поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов и повторил худший результат для российских команд.
Настолько же плохо первый круг проводил только "Спартак"-2002, завершивший выступление в турнире с шестью поражениями и разностью голов 1-18. (Кирилл Бурдаков)
Худшие старты первые круги российских клубов в Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Главный тренер
|
Соперники
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2002/03
|
Базель, Валенсия, Ливерпуль
|
0
|
0
|
3
|
0-10
|
0
|
2018/19
|
Галатасарай, Шальке, Порту
|
0
|
0
|
3
|
1-7
|
0
|
1992/93
|
Геннадий Костылев
|
Брюгге, Рейнджерс, Марсель
|
0
|
1
|
2
|
1-3
|
1
|
1994/95
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
Динамо К, ПСЖ, Бавария
|
0
|
1
|
2
|
4-6
|
1
|
2001/02
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
Андерлехт, Реал, Рома
|
0
|
1
|
2
|
2-7
|
1
|
2001/02
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
Фейеноорд, Бавария, Спарта Пр
|
0
|
1
|
2
|
3-7
|
1
|
2002/03
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
Галатасарай, Брюгге, Барселона
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
1
|
2002/03
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
Боруссия Д, Реал, Милан
|
0
|
1
|
2
|
3-5
|
1
|
2006/07
|
Спартак
|
Владимир Федотов
|
Бавария, Спортинг Л, Интер
|
0
|
1
|
2
|
2-7
|
1
|
2007/08
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
ПСВ, Фенербахче, Интер
|
0
|
1
|
2
|
4-6
|
1
|
2008/09
|
Дик Адвокат
|
Ювентус, Реал, БАТЭ
|
0
|
1
|
2
|
2-4
|
1
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
Рома, Бавария, Манчестер Сити
|
0
|
1
|
2
|
3-8
|
1
|
2016/17
|
Иван Данильянц
|
Бавария, ПСВ, Атлетико
|
0
|
1
|
2
|
2-8
|
1
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