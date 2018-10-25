00:20 | Футбол — Лига чемпионов

Семин повторил антирекорд Романцева

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"Локомотив", уступив дома "Порту" (1:3), потерпел третье поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов и повторил худший результат для российских команд.

Настолько же плохо первый круг проводил только "Спартак"-2002, завершивший выступление в турнире с шестью поражениями и разностью голов 1-18. (Кирилл Бурдаков)

Худшие старты первые круги российских клубов в Лиге чемпионов

Сезон

Клуб

Главный тренер

Соперники

В

Н

П

М

О

2002/03

Спартак

Олег Романцев

Базель, Валенсия, Ливерпуль

0

0

3

0-10

0

2018/19

Локомотив

Юрий Семин

Галатасарай, Шальке, Порту

0

0

3

1-7

0

1992/93

ЦСКА

Геннадий Костылев

Брюгге, Рейнджерс, Марсель

0

1

2

1-3

1

1994/95

Спартак

Олег Романцев

Динамо К, ПСЖ, Бавария

0

1

2

4-6

1

2001/02

Локомотив

Юрий Семин

Андерлехт, Реал, Рома

0

1

2

2-7

1

2001/02

Спартак

Олег Романцев

Фейеноорд, Бавария, Спарта Пр

0

1

2

3-7

1

2002/03

Локомотив

Юрий Семин

Галатасарай, Брюгге, Барселона

0

1

2

1-5

1

2002/03

Локомотив

Юрий Семин

Боруссия Д, Реал, Милан

0

1

2

3-5

1

2006/07

Спартак

Владимир Федотов

Бавария, Спортинг Л, Интер

0

1

2

2-7

1

2007/08

ЦСКА

Валерий Газзаев

ПСВ, Фенербахче, Интер

0

1

2

4-6

1

2008/09

Зенит

Дик Адвокат

Ювентус, Реал, БАТЭ

0

1

2

2-4

1

2014/15

ЦСКА

Леонид Слуцкий

Рома, Бавария, Манчестер Сити

0

1

2

3-8

1

2016/17

Ростов

Иван Данильянц

Бавария, ПСВ, Атлетико

0

1

2

2-8

1​

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы 

Локомотив - Порту

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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