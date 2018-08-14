Саввиди – болельщикам: "Пишите, что хотите. Мы выкинули "Спартак" из Лиги чемпионов"

Владелец ПАОК Иван Саввиди после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей) отметил, что ему до сих пор сложно поверить в итоговый успех.

– Мне не верится, что мы прошли "Спартак", – начал Саввиди. – Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдет дальше. Все-таки нам противостоял "Спартак". И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.

– Вы довольны своей командой?

– Конечно! Доволен потому что мы реально переиграли "Спартак". Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

– Болельщики пишут, что ПАОК поставил "автобус" и отбивался.

– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема – "Бенфика" или "Фенер". (Андрей СИЗЯКИН)