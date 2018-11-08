13:19 | Футбол — Лига чемпионов

Сантьяго Солари: "Я не мог просить большего от игроков"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Реала"  Сантьяго Солари остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (5:0). Он подчеркнул, что эта победа не должна расслаблять игроков.

– Я не мог просить большего, – цитирует AS Солари. – Команда сделала свою работу. Мы очень серьезно отнеслись к игре и забили прекрасные голы. Многое получалось, но я в первую очередь хочу отметить как раз серьезный настрой и желание команды.

Когда ты побеждаешь со счетом 5:0, раздаются аплодисменты. Но матч матчу рознь. Нам нужно спокойно продолжать работать уже над подготовкой к следующей игре.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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