Сантьяго Солари: "Я не мог просить большего от игроков"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (5:0). Он подчеркнул, что эта победа не должна расслаблять игроков.

– Я не мог просить большего, – цитирует AS Солари. – Команда сделала свою работу. Мы очень серьезно отнеслись к игре и забили прекрасные голы. Многое получалось, но я в первую очередь хочу отметить как раз серьезный настрой и желание команды.

Когда ты побеждаешь со счетом 5:0, раздаются аплодисменты. Но матч матчу рознь. Нам нужно спокойно продолжать работать уже над подготовкой к следующей игре.