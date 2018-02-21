Самюэль Юмтити: "Дома у "Барселоны" будет больше пространства для атак"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити после ничьей против "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что гол на выезде очень важен. В ответной встрече француз ждет более открытого футбола.

- Мы знали, что будем играть против хорошей команды, которая компактно действует в обороне и попытается нас обыграть, - цитирует L'Equipe Юмтити. - Так и случилось. У нас было владение мячом, но мы не знали, как создать много моментов. У соперника было несколько возможностей. К счастью, нам удалось забить и теперь мы будем хорошо подготовлены к ответной встрече. Это будет опять очень важная игра в плане тактики, но "Челси" придется создавать больше возможностей, чтобы забить. Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак.