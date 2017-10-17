Самая крупная победа России в Лиге чемпионов. "Спартак" повторил рекорд "Локомотива"

Для "Спартака" победа над "Севильей" стала самой крупной в рамках Лиги чемпионов. Красно-белые повторили рекорд "Локомотива", который в октябре 2001 года с тем же счетом 5:1 победил в гостях "Андерлехт". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
24.10.2001
|
1-й гр.турнир
|
Локомотив
|
Андерлехт (г)
|
5:1
|
17.10.2017
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Севилья (д)
|
5:1
|
01.11.1995
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Русенборг (д)
|
4:1
|
22.11.2000
|
2-й гр.турнир
|
Спартак
|
Арсенал (д)
|
4:1
|
22.11.1995
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Блэкберн (д)
|
3:0
|
17.10.2000
|
1-й гр.турнир
|
Спартак
|
Спортинг Л (г)
|
3:0
|
21.10.2003
|
Гр.турнир
|
Локомотив
|
Интер (д)
|
3:0
|
28.09.2011
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Жилина (д)
|
3:0
|
18.10.2011
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Трабзонспор (д)
|
3:0
TRISP
Владимир Владимирович должен быть доволен, в стартовом составе против испанцев у Спартака Спартака больше половины состава россияне, в отличии от Зенита)))))
23:56