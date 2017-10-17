23:48 | Футбол — Лига чемпионов

Самая крупная победа России в Лиге чемпионов. "Спартак" повторил рекорд "Локомотива"

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Для "Спартака" победа над "Севильей" стала самой крупной в рамках Лиги чемпионов. Красно-белые повторили рекорд "Локомотива", который в октябре 2001 года с тем же счетом 5:1 победил в гостях "Андерлехт". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

24.10.2001

1-й гр.турнир

Локомотив

Андерлехт (г)

5:1

17.10.2017

Гр.турнир

Спартак

Севилья (д)

5:1

01.11.1995

Гр.турнир

Спартак

Русенборг (д)

4:1

22.11.2000

2-й гр.турнир

Спартак

Арсенал (д)

4:1

22.11.1995

Гр.турнир

Спартак

Блэкберн (д)

3:0

17.10.2000

1-й гр.турнир

Спартак

Спортинг Л (г)

3:0

21.10.2003

Гр.турнир

Локомотив

Интер (д)

3:0

28.09.2011

Гр.турнир

Спартак

Жилина (д)

3:0

18.10.2011

Гр.турнир

ЦСКА

Трабзонспор (д)

3:0

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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TRISP

Владимир Владимирович должен быть доволен, в стартовом составе против испанцев у Спартака Спартака больше половины состава россияне, в отличии от Зенита)))))

23:56