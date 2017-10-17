Самая крупная победа России в Лиге чемпионов. "Спартак" повторил рекорд "Локомотива"

Для "Спартака" победа над "Севильей" стала самой крупной в рамках Лиги чемпионов. Красно-белые повторили рекорд "Локомотива", который в октябре 2001 года с тем же счетом 5:1 победил в гостях "Андерлехт". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов