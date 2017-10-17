Руслан Нигматуллин: "У "Спартака" боевой состав"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в преддверии 3-го тура матча Лиги чемпионов между красно-белыми и "Севильей" отметил, что не нужно думать о потерях москвичей. По его мнению, команда способна справляться без тех, кто находится в лазарете.

- Сейчас не нужно думать о тех, кто травмирован, у "Спартака" и так боевой состав, - приводят "Известия" слова Нигматуллина. - Зе Луиш, например, уже давно в лазарете, и все уже привыкли к этому, а команда справляется и без него. Артем Ребров хорошо проявил себя в игре с "Ливерпулем", но и Александр Селихов был не хуже. Вообще считаю, что у столичного клуба два равноценных голкипера. Ну и, конечно, важный позитивный момент - возвращение в обойму Промеса и Глушакова. Они лидеры "Спартака", и с ними команда выглядит на поле гораздо лучше и опаснее.