18:52 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов": у клуба нет титульного спонсора в еврокубках по правилам УЕФА

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"Ростов" не размещает логотип своего генерального спонсора – компании "Группа Агроком" на форме команды в матчах Лиги чемпионов по условиям, предъявленным клубу УЕФА. Об этом сообщил пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский.

"ФК "Ростов" может иметь только одного титульного спонсора в сезоне, – приводит "Р-Спорт" слова Бодылевского. – В матчах чемпионата России команда играет с логотипом компании "ТНС Энерго". "Группа Агроком" хочет, чтобы на форме в матчах Лиги чемпионов был размещен логотип связанной с ними компании. Но клуб этого сделать не может.

"Ростов" обращался в УЕФА по этому вопросу, на что был получен следующий ответ: для нанесения логотипа нового спонсора в матчах Лиги чемпионов нужно изменить спонсора и во внутренних соревнованиях. "Ростов" уведомил об этом "Группу Агроком", мы выслали им все скриншоты переписки с представителями УЕФА, где достаточно четко все объяснили. "Группа Агроком" в курсе происходящего.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160929/1103193550.html

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