Россия в евросезоне-2018/19 получит три места в Лиге чемпионов

Португалия после вылета "Порту" из Лиги чемпионов осталась без своих команд в еврокубках и прекратила борьбу с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Таким образом, российские клубы независимо от результатов матчей "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы по итогам последних пяти сезонов, включая текущий, общими усилиями займут шестую строчку в рейтинге УЕФА. И тем самым увеличат представительство нашей страны в евросезоне-2018/19.

Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер точно сыграют в главном клубном соревнований континента. А обладателю бронзовых медалей, чтобы туда попасть, придется пройти два отборочных раунда.

Три других российских клуба (обладатель Кубка России-2017/18, а также четвертый и пятый по итогам чемпионата) выступят в Лиге Европы.

Основной вклад в образование высокого коэффициента России этого сезона внесли три клуба – "Ростов", "Зенит" и "Краснодар". Вместе они набрали 38,5 из 46 зачетных очков – 15, 12 и 11 с половиной соответственно. 7 очков дал стране ЦСКА, 0,5 очка – "Спартак".

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