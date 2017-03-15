Россия в евросезоне-2018/19 получит три места в Лиге чемпионов

Португалия после вылета "Порту" из Лиги чемпионов осталась без своих команд в еврокубках и прекратила борьбу с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Таким образом, российские клубы независимо от результатов матчей "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы по итогам последних пяти сезонов, включая текущий, общими усилиями займут шестую строчку в рейтинге УЕФА. И тем самым увеличат представительство нашей страны в евросезоне-2018/19.
Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер точно сыграют в главном клубном соревнований континента. А обладателю бронзовых медалей, чтобы туда попасть, придется пройти два отборочных раунда.
Три других российских клуба (обладатель Кубка России-2017/18, а также четвертый и пятый по итогам чемпионата) выступят в Лиге Европы.
Основной вклад в образование высокого коэффициента России этого сезона внесли три клуба – "Ростов", "Зенит" и "Краснодар". Вместе они набрали 38,5 из 46 зачетных очков – 15, 12 и 11 с половиной соответственно. 7 очков дал стране ЦСКА, 0,5 очка – "Спартак".
Andersen32
redgy, срочно в школу. Нынешняя таблица определяет представительство на 17\18 евросезон, а Россия находится на 6 месте в таблице коэффициентов, значит в августе 2017 у нас будет шесть команд в еврокубках. А если эти шесть команд решат, что ЧР важнее, то мы можем в сезоне 18\19 оказаться на 7-8 месте в таблице и у нас опять будет пять клубов.
02:03
igogohruhru
В этом году из 5 команд только две нормальных нашлось.
01:34
Kirillyurrich
NapoliFC не ври, всего 27 бонус. очков, при этом только в двух сезонах без отбора, остальные бонусы завоеваны проходом в группу или выходом из нее, так что не надо лялякать, клован
01:24
NapoliFC
Угу, только две трети очков Зенита это бонусные очки за автоматическое попадание в груп турнир. А как Зенит становился чемпионом все знают:)
01:18
HAZELSAMARA
Текущий коэффициент России за пятилетку 12/13 - 16/17 равен 50,532, и он ещё может быть увеличен. Три года из пяти у нас было по шесть клубов, два крайних года - по пять: итого 28 "трудодней" в исполнении 10 различных клубов. Кто и как наполнял эту копилку? "Зенит" - 15,033 (5 сезонов); "Рубин" - 7,433 (3 сезона); ФК "Краснодар" - 6,367... (3-й сезон); ЦСКА - 5,800 (5 сезонов); "Анжи" - 4,500 (2 сезона); "Динамо" - 3,500 (2 сезона); ФК "Ростов" - 3,083... (2-й сезон); "Локомотив" - 1,883 (2 сезона); "Кубань" - 1,500 (1 сезон); "Спартак" - 1,433 (3 сезона).
01:16
Kirillyurrich
спасибо ростов...смех, зенит больше всех очков внес в таблицу, почему приведены цифры толкьо последнего года?
01:15
redgy
Andersen32, не тупи.. Нынешняя таблица определяет представительство в 18/19, чтоб уже перед началом чемпионатов стран знать сколько команд куда попадает. а в 17/18 у нас как и в этом сезоне 5 команд (2 в ЛЧ)
01:13
Андрей Палыч 1979
Спартачишко-0,5 очков!Ну что это за днище!?
01:11
Andersen32
Не пойму чемпионат России 17\18 начнётся летом 2017. А как же чемпион 16\17, ну и остальные клубы? Мы уже на шестом месте. СЭ не тупите. А в сезоне 18\19 мы стараниями Спартака, ЦСКА и Зенита можем оказаться опять на седьмом месте.
01:08
redgy
Спасибо, Ростов! Есть теперь возможность вернуться в ЛЧ через год!
00:59