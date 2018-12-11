Роналду сыграет с "Янг Бойз", Кьеллини - нет

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет против "Янг Бойз" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Защитник Джорджо Кьеллини​ пропустит игру, которая пройдет на синтетическом покрытии.

– Этот матч важнее, чем "Интер", потому что мы играем за первое место в группе, и трудне, потому что мы играем против команды, которая дома создает много моментов, – цитирует Football Italia Аллегри. – Для нас важно финишировать первыми.

Что касается изменений, Руган сыграет в паре с Бонуччи вместо Кьеллини. Бентакур сыграет, потому что он дисквалифицирован на матч с "Торино". Роналду выйдет с первых минут, с остальными мне нужно определиться.