00:02 | Футбол — Лига чемпионов

Роналду догнал и обогнал Месси по голам за один клуб в Лиге чемпионов


В начале второго тайма матча против АПОЭЛ Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на первое место в истории Лиги чемпионов по голам за один клуб. В 93 матчах в форме "Реала" португалец отличился 98 раз. На счету главного преследователя Роналду Лионеля Месси 97 голов за "Барселону".

Одноклубник Криштиану Карим Бензема также оформил дубль и вышел на пятое место в этом рейтинге, обойдя баварца Томаса Мюллера. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по голам за один клуб в Лиге чемпионов

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

93

98

Лионель МЕССИ

Барселона

119

97

РАУЛЬ

Реал

130

66

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Ювентус

89

42

Карим БЕНЗЕМА

Реал

79

41

Томас МЮЛЛЕР

Бавария

92

40

Трансляция матча АПОЭЛ - "Реал"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий