Роналду догнал и обогнал Месси по голам за один клуб в Лиге чемпионов

В начале второго тайма матча против АПОЭЛ Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на первое место в истории Лиги чемпионов по голам за один клуб. В 93 матчах в форме "Реала" португалец отличился 98 раз. На счету главного преследователя Роналду Лионеля Месси 97 голов за "Барселону".

Одноклубник Криштиану Карим Бензема также оформил дубль и вышел на пятое место в этом рейтинге, обойдя баварца Томаса Мюллера. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по голам за один клуб в Лиге чемпионов

Игрок Клуб Матчи Голы КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Реал 93 98 Лионель МЕССИ Барселона 119 97 РАУЛЬ Реал 130 66 Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО Ювентус 89 42 Карим БЕНЗЕМА Реал 79 41 Томас МЮЛЛЕР Бавария 92 40

Трансляция матча АПОЭЛ - "Реал"