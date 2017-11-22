Роналду догнал и обогнал Месси по голам за один клуб в Лиге чемпионов

В начале второго тайма матча против АПОЭЛ Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на первое место в истории Лиги чемпионов по голам за один клуб. В 93 матчах в форме "Реала" португалец отличился 98 раз. На счету главного преследователя Роналду Лионеля Месси 97 голов за "Барселону".
Одноклубник Криштиану Карим Бензема также оформил дубль и вышел на пятое место в этом рейтинге, обойдя баварца Томаса Мюллера. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по голам за один клуб в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
93
|
98
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
119
|
97
|
РАУЛЬ
|
Реал
|
130
|
66
|
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО
|
Ювентус
|
89
|
42
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Реал
|
79
|
41
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Бавария
|
92
|
40
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Томас Мюллер (футбол)
- Карим Бензема
- АПОЭЛ