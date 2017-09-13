Ромелу Лукаку: "Рад дебюту в Лиге чемпионов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после победы над "Базелем" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0) признался, что доволен своим дебютом в главном клубном турнире Европы. Также он отметил, что нет предела совершенству.

- Мне очень понравилось играть в Лиге чемпионов, рад этому дебюту, - цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку. - Думаю, что "Манчестер Юнайтед" может играть еще лучше. Нам удалось забить "Базелю" много голов.

Я получаю невероятную поддержку от товарищей по команде и тренера, а тяжелая ежедневная работа окупается. Нельзя быть довольным своим уровнем - нужно улучшаться каждый день.