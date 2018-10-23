"Рома" разгромила ЦСКА

"Рома" на своем поле уверенно обыграла ЦСКА со счетом 3:0 в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Итальянский клуб одержал вторую победу и поднялся на второе место в группе, армейцы опустились на третью строчку с 4 очками в активе.

Дублем в этой встрече отметился Эдин Джеко, один мяч в начале второго тайма забил Дженгиз Ундер. Напомним, что из-за дисквалификации Игоря Акинфеева ворота армейцев защищал Илья Помазун.

Лига Чемпионов

Группа G

"Рома" (Италия) – ЦСКА (Россия) – 3:0 (2:0)

Голы: Джеко, 30 (1:0). Джеко, 43 (2:0). Дженгиз Юндер, 50 (3:0).

"Рома": Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Дженгиз Юндер (Коларов, 73), Де Росси (Шик, 81), Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Бекао, Чернов (Дзагоев, 57), Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков (Хосонов, 57), Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Набабкин, Чалов (Нисимура, 90).

Предупреждения: Набабкин, 72. Сигурдссон, 88.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас, Папапетру, Тзилос (все - Греция).

23 октября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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