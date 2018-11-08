Роберт Левандовски: "В следующем матче "Бавария" сыграет еще лучше"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - о матче с АЕК (2:0) в Лиге чемпионов. В этой игре он сделал дубль.

- Мы знаем, что два предыдущих матча были далеко не идеальны, но это был хороший шаг вперед, - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии". - Мы контролировали игру, но, конечно, мы можем играть лучше. В следующем матче мы сыграем еще лучше. Этот успех важен для меня, команды и нашей уверенности в себе. Мы показали хорошую игру, хотя некоторые вещи получались не так, как хотелось бы. В субботу мы хотим сыграть лучше.

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