Ринат Ахметов: "Шахтеру" нужны деньги"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью клубной пресс-службе не исключил того, что во время летнего трансферного окна команда может расстаться со своими лидерами. При этом он подчеркнул, что команда нуждается в деньгах, поэтому "горняки" будут отпускать своих футболистов за очень большую денежную компенсацию.

- Будет ли усиление команды перед Лигой чемпионов? - вопрос Ахметову.

- Мы очень сильно укомплектованы. Мы должны посмотреть, будет ли от нас кто-то уходить. И если будет, то, наверное, кто-то придет. Если же от нас никто не будет уходить, тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то. Моя позиция: "Шахтер" должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас сильнее.

- Если будут предложения по игрокам, вы будете их отпускать или попытаетесь сохранить? Сколько, как вам кажется, стоят Тайсон, Марлос, Фред?

- Мне кажется, очень много. Я хочу сказать, что сразу нужно не стесняться, лезть в карман - "Шахтеру" нужны деньги. Поэтому продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень, очень и очень дорого. И это мы умеем делать.

- "Очень, очень и очень" - это значит, что меньше чем за 40 миллионов вы отпускать игроков не захотите? Можно даже не звонить?

- Я не хочу говорить о цифрах. Я говорю о том, что у нас очень качественные игроки. И, если сегодня лучшие клубы Европы заинтересовались нашими игроками, мы всегда открыты. Поэтому к нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры, не стесняться с предложениями, нам нужны деньги - поэтому, пожалуйста, усиливайте свою команду.