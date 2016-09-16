Рейтинг УЕФА: отрыв России от Португалии увеличился

Несмотря на неудачу "Ростова", Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Усилиями "Зенита", "Краснодара" и ЦСКА наши клубы увеличили отрыв от португальцев, с которыми мы уже не первый год боремся за место в первой шестерке, позволяющее заявлять больше клубов в Лигу чемпионов.

У идущих пятыми французов суммарный коэффициент за последние пять сезонов равен 46,332. У нас – 45,332, у португальцев, сохранивших, как и мы, четыре команды, – 44,332. Франция, судя по всему, в этом сезоне свою позицию отстоит. И нам придется вести заочный спор главным образом с Португалией.