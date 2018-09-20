Ренату Санчеш: "Для меня было важно сыграть в матче с "Бенфикой"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что ему было важно сыграть в этом матче. Португалец стал автором второго забитого мяча.

- Я был счастлив вернуться в Лиссабон, - приводит пресс-служба клуба слова Санчеша. - Играть в этом матче было очень важно для меня. Я просто хочу поблагодарить "Бенфику" и болельщиков. Для меня этот момент был особенным, очень важным.

Португалец перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом 2017 года полузащитник "Суонси" на правах аренды на один сезон, а затем вернулся в Мюнхен.

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