Ребров – о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: "Все решится в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров надеется на то, что команда сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. По словам голкипера, все будет решаться в матче 6-го тура группового турнира с "Ливерпулем".

– Травма, которую получил в 2012-м, самая обидная. Пропустил из-за нее домашний матч с "Барселоной", – приводит клубная пресс-служба слова Реброва. – Помню, ажиотаж был безумный. Только мои друзья и знакомые заказали больше ста билетов. А так – там травма плеча, здесь травма колена. Обе случились в игре. Футбол – контактный вид спорта, что сделаешь… Рад, что уже присоединился к команде. Пока восстанавливался и не ездил на гостевые матчи с партнерами, заполнял свободное время (не хватало движения) – ходил с семьей в театр. К Дмитрию Назарову, к молодому актеру Александру Петрову. Он, оказывается, тоже болельщик "Спартака".

– Они сейчас на матчи Лиги чемпионов, наверное, тоже ходят на стадион, как в театр.

– Да. Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И "Ливерпулю" не уступили дома, "Севилью" крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с "Ливерпулем". Да, на "Энфилде" будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.

Напомним, что завтра "Спартак" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретится с "Марибором", начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.