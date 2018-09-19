Прогноз "Фонбет": шансы "Ромы" победить "Реал" ничтожно малы

19 сентября мадридский "Реал" на своем поле сыграет с "Ромой" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет "Реал". На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.33, на победу "Ромы" – с коэффициентом 8.00, на ничью – с коэффициентом 5.60. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 95% выбрали "Реал", 3% – "Рому" и 2% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды имеют равные шансы как пробить тотал матча в 3,5 мяча, так и забить в сумме менее четырех голов. На тотал меньше 3,5 и больше 3,5 можно поставить с одинаковым коэффициентом 1.90. тБольшая часть клиентов "Фонбет" уверена в том, что матч будет результативным. На тотал больше 3,5 поставили 55% игроков, на тотал меньше 3,5 – 45%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 77% игроков поставили на победу "Реала", 7% – на то, что мадридцы не проиграют, 6% – на голы обеих команд. На общий тотал матча больше 2,5 сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", 4% – на индивидуальный тотал "Реала" больше 1,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на победу "Ромы" с форой (+2.5) с коэффициентом 1.50. В среднем на матч "Реала" и "Ромы" ставят 633 рублей.

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