"Реал"-98 и 2000 против "Реала"-2017. Кто круче?

Сегодня "Спартак" проведет в Москве ключевой матч группового турнира Лиги чемпионов – с "Севильей". Перед этой игрой в интервью "СЭ" легендарный спартаковец, экс-капитан и тренер красно-белых Егор Титов назвал самой запоминающейся встречей с испанцами в еврокубках противостояние с "Реалом". Причем заявил: нынешний состав мадридского клуба не идет в сравнение с теми командами, с которыми соперничал "Спартак" Олега Романцева.

– Самое яркое воспоминание о встречах с испанцами в еврокубках? – вопрос Титову.

– Матчи с "Реалом". Это что-то особенное. Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас. Мы играли против богов. А если ты побеждаешь бога, то понимаешь, что не зря пришел в футбол.

Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов-1998/99 "Спартак" одержал над "Реалом" одну из самых знаковых побед в российской истории – 2:1 в Москве 30 сентября 1998-го (решающий гол на счету Титова) и уступил топ-сопернику на "Сантьяго Бернабеу" – 1:2 9 декабря. В Лиге чемпионов-2000/01 красно-белые проиграли мадридцам в гостях – 0:1 20 сентября 2000-го и победили не основной состав "Королевского клуба" на своем поле в заключительном туре первого группового этапа – 1:0 7 ноября.

"Реал" – 12-кратный победитель Лиги чемпионов. Мадридский клуб в современной истории турнира становился лучшим в Европе в сезонах 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, а также дважды подряд (первым в Старом Свете) в сезонах 2015/16 и 2016/17.

"СЭ" предлагает сравнить составы "Реала" (в 1998-м и 2000-м – в матчах против "Спартака" в Москве и Мадриде соответственно). Прав ли Титов?

"Реал"-1998. Фото "СЭ"

"Реал"-2000. Фото "СЭ"