Рамос - о Клоппе: "Он проиграл не первый финал Лиги чемпионов"

Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на замечание тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который обвинил его в умышленном нанесении травмы форварду Мохамеду Салаху.

Клопп заявил, что "не хочет побеждать любой ценой" и посоветовал Рамосу переоценить некоторые моменты.

- Я не собирался травмировать Салаха, тем более, он первый схватил меня за руку, - приводит Goal слова Рамоса. - Клопп проиграл уже не первый финал Лиги чемпионов, поэтому ему не стоит называть мои действия причиной поражения. Но я все равно голосовал за него среди номинантов на лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА.

"Реал" в среду сыграет против "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Таллине на стадионе A Le Coq Arena (начало – 22.00 по московскому времени).