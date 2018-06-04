Рамос нанес Кариусу сотрясение мозга?

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус доигрывал финальный матч Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) с сотрясением мозга, информирует Bild. Голкипер допусти в той встречи две грубые ошибки, завершившимися голами. При этом в начале второго тайма Кариус получил удар локтем в голову от защитника "Реала" Серхио Рамоса.
Как утверждает Bild, именно в тот момент голкипер и получил сотрясение мозга. Через несколько минут Кариус допустил первую грубую ошибку, после которой нападающий Карим Бензема забил первый гол.
По информации ESPN, Кариус 31 мая прошел медицинское обследование в США, о результатах которого пока не сообщалось. В расположение клуба вратарь должен вернуться 2 июля.
Щукин
Чистая сволочь, этот Рамос, прямо уголовник. Сначала умышленно вырубил Салаха, а потом так же умышленно заехал локтем воротчику, при этом сам отвалился в сторону, имитируя взаимное столкновение. Конечно, вратарь был не в себе, в голове помутилось (это было заметно), и пустил две бабочки. Уголовное дело надо открывать и судить за это. Думаю, Бог шельму метит...
22:57
ЗЗ+
Ага, это он из-за сотрясения мозга первый гол забил, выкинув мяч на Бензема?
22:42
Arkadiy1976
Если всё так,то Рамос сломал двоих в той игре
21:49
Voland747
Хороший вратарь. Хотя если честно писать тут мол зачем ломать жизнь человеку.... когда ты чуть поломал жизнь миллионам... ведь когда еще они в финале сыграют? сколько не доживет людей до этого уже... Зато подружка была фотомодель
21:27