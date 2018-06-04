21:06 | Футбол — Лига чемпионов

Рамос нанес Кариусу сотрясение мозга?

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Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус доигрывал финальный матч Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) с сотрясением мозга, информирует Bild. Голкипер допусти в той встречи две грубые ошибки, завершившимися голами. При этом в начале второго тайма Кариус получил удар локтем в голову от защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Как утверждает Bild, именно в тот момент голкипер и получил сотрясение мозга. Через несколько минут Кариус допустил первую грубую ошибку, после которой нападающий Карим Бензема забил первый гол.

По информации ESPN, Кариус 31 мая прошел медицинское обследование в США, о результатах которого пока не сообщалось. В расположение клуба вратарь должен вернуться 2 июля.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Щукин

Чистая сволочь, этот Рамос, прямо уголовник. Сначала умышленно вырубил Салаха, а потом так же умышленно заехал локтем воротчику, при этом сам отвалился в сторону, имитируя взаимное столкновение. Конечно, вратарь был не в себе, в голове помутилось (это было заметно), и пустил две бабочки. Уголовное дело надо открывать и судить за это. Думаю, Бог шельму метит...

22:57

ЗЗ+

Ага, это он из-за сотрясения мозга первый гол забил, выкинув мяч на Бензема?

22:42

Arkadiy1976

Если всё так,то Рамос сломал двоих в той игре

21:49

Voland747

Хороший вратарь. Хотя если честно писать тут мол зачем ломать жизнь человеку.... когда ты чуть поломал жизнь миллионам... ведь когда еще они в финале сыграют? сколько не доживет людей до этого уже... Зато подружка была фотомодель

21:27

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