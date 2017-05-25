Приедут ли в Россию "МЮ", "Барселона" и "Бавария"?

"Манчестер Юнайтед" получил право выступить в Лиге чемпионов-2017/18. Таким образом, на сегодня известны уже 19 из 32 участников группового этапа турнира. Мы предположили, какие еще клубы могут пробиться в эту стадию Лиги чемпионов – и составили виртуальные корзины для жеребьевки, а также группы "смерти" и "жизни" для "Спартака" и ЦСКА (который, надеемся, успешно преодолеет 3-й и 4-й отборочные раунды).
Корзины 1 и 2. Фото "СЭ"
Корзины 3 и 4. Фото "СЭ"
Корзина 1: Реал, Бавария, Челси, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак, Шахтер
Корзина 2: Барселона, Атлетико, ПСЖ, Боруссия Д, Манчестер Сити, Порту, Манчестер Юнайтед, Севилья*
Корзина 3: Тоттенхэм, Базель, Андерлехт, Ливерпуль*, Наполи***, Динамо К*, Олимпиакос П*, Селтик*
Корзина 4: Фейеноорд, Лейпциг**, Рома***, Бешикташ****, ЦСКА*, Зальцбург*, Копенгаген*, АПОЭЛ*
* Если пройдет отбор. ** Если УЕФА допустит к участию в турнире. *** Чемпионат Италии еще не завершен. **** Чемпионат Турции еще не завершен.
Кто достанется "Спартаку"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
СПАРТАК
ГРУППА "СМЕРТИ"
СПАРТАК, БАРСЕЛОНА, ТОТТЕНХЭМ, РОМА
ГРУППА "ЖИЗНИ"
СПАРТАК, ПОРТУ, АНДЕРЛЕХТ, АПОЭЛ
Для ЦСКА - "Бавария" и "Ман Сити" - космический жребий? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА
ГРУППА "СМЕРТИ"
БАВАРИЯ, МАНЧЕСТЕР СИТИ, НАПОЛИ, ЦСКА
ГРУППА "ЖИЗНИ"
БЕНФИКА, СЕВИЛЬЯ, СЕЛТИК, ЦСКА
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Челси
- Динамо Киев
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Рома
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Селтик
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Порту
- Андерлехт
- Копенгаген
- Бешикташ (Футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Фейеноорд
- Монако
- Базель (футбол)
- Лейпциг (футбол)
- АПОЭЛ
- Зальцбург