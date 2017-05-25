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Приедут ли в Россию "МЮ", "Барселона" и "Бавария"?

Вернувшись в Лигу чемпионов через пять лет, "Спартак" снова может сыграть с "Барселоной" Лионеля МЕССИ. Фото Антон СЕРГИЕНКО Кто достанется "Спартаку"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Для ЦСКА - "Бавария" и "Ман Сити" - космический жребий? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Корзины 1 и 2. Фото "СЭ" Корзины 3 и 4. Фото "СЭ"
Вернувшись в Лигу чемпионов через пять лет, "Спартак" снова может сыграть с "Барселоной" Лионеля МЕССИ. Фото Антон СЕРГИЕНКО
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"Манчестер Юнайтед" получил право выступить в Лиге чемпионов-2017/18. Таким образом, на сегодня известны уже 19 из 32 участников группового этапа турнира. Мы предположили, какие еще клубы могут пробиться в эту стадию Лиги чемпионов – и составили виртуальные корзины для жеребьевки, а также группы "смерти" и "жизни" для "Спартака" и ЦСКА (который, надеемся, успешно преодолеет 3-й и 4-й отборочные раунды).
Корзины 1 и 2. Фото "СЭ"
Корзины 1 и 2. Фото "СЭ"
Корзины 3 и 4. Фото "СЭ"
Корзины 3 и 4. Фото "СЭ"

Корзина 1: Реал, Бавария, Челси, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак, Шахтер
Корзина 2: Барселона, Атлетико, ПСЖ, Боруссия Д, Манчестер Сити, Порту, Манчестер Юнайтед, Севилья*
Корзина 3: Тоттенхэм, Базель, Андерлехт, Ливерпуль*, Наполи***, Динамо К*, Олимпиакос П*, Селтик*
Корзина 4: Фейеноорд, Лейпциг**, Рома***, Бешикташ****, ЦСКА*, Зальцбург*, Копенгаген*, АПОЭЛ*
* Если пройдет отбор. ** Если УЕФА допустит к участию в турнире. *** Чемпионат Италии еще не завершен. **** Чемпионат Турции еще не завершен.

Кто достанется "Спартаку"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кто достанется "Спартаку"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

СПАРТАК
ГРУППА "СМЕРТИ"
СПАРТАК, БАРСЕЛОНА, ТОТТЕНХЭМ, РОМА
ГРУППА "ЖИЗНИ" 
СПАРТАК, ПОРТУ, АНДЕРЛЕХТ, АПОЭЛ

Для ЦСКА - "Бавария" и "Ман Сити" - космический жребий. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Для ЦСКА - "Бавария" и "Ман Сити" - космический жребий? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА
ГРУППА "СМЕРТИ"
БАВАРИЯ, МАНЧЕСТЕР СИТИ, НАПОЛИ, ЦСКА
ГРУППА "ЖИЗНИ"
БЕНФИКА, СЕВИЛЬЯ, СЕЛТИК, ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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