Президент УЕФА: "Еврокубки станут еще более инклюзивными"

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал создание третьего еврокубкового турнира. 51-летний словенский спортивный функционер считает, что новое соревнование пойдет на пользу клубам и футбольным ассоциациям.

– Еврокубки под эгидой УЕФА станут еще более инклюзивными, чем когда-либо прежде, – приводит слова Чеферина сайт УЕФА. – Будет больше матчей для большего количества клубов различных футбольных ассоциаций. Появятся дополнительные места. Благодаря постоянной связи со многими командами, мы официально утверждаем это соревнование.

Начало турнира планируется на 2021 год. Ожидается, что победитель первенства под эгидой УЕФА сможет принять участие в Лиге Европы на следующий сезон.

С 2021 года 34 страны будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА (сейчас их числов составляет 26).