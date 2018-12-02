УЕФА создал третий еврокубковый турнир

УЕФА объявил о создании третьего клубного еврокубкового турнира, сообщается на официальном сайте организации.

Исполнительный комитет УЕФА одобрил создание турнира УЕФА, который будет проводиться в 2021-2024 годах, на сегодняшнем собрании в Ирландии (Дублине).

Новое соревнование (которое имеет рабочее звание UEL2) будет проводиться по подобию турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы. На групповом этапе соревнования будет участвовать 32 команды. Матчи будут проводиться по четвергам.

Победитель состязания получит право участвовать в Лиге Европы УЕФА в следующем сезоне.