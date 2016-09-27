Правильно ли засчитан гол в ворота ЦСКА?

На 71-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" арбитр Антонио Матеу Лаос засчитал гол Сон Хын Мина, не зафиксировав положение "вне игры" у игрока "шпор". Видеозапись эпизода не позволяет ни поддержать решение судейской бригады, ни однозначно заявить, что она допустила ошибку. Можно только предположить, что в момент передачи Сон Хын Мин оказался на одной линии с последним защитником красно-синих Игнашевичем. (Александр БОБРОВ)
Ралпачан Фляйшманъ
овес в ваших мозгах, если вы тут чистый голов видете. похорюкайте и на священное болото помолитесь, в котором русский футбол барахтается, и не позорьтесь с вашим убогим хейтингом, когда и незасчитанные голы фрицев чистейшие в блаженном мире идиотов, и засчитанный гол косого из овса как мана небесная. ЗЫ: Бобров, раз уж считает себя непредвзятым, мог бы и приглядеться к этой картинке - овес чистейший, но желание выдать то, что хочется, за реальность, победило. очень жаль, в последнее время вопросов по объективности к нему не возникало, и какой смысл петухам подмахивать - непонятно.
00:52
nekonohiki
Вы правы, Акинфеев оказался вне игры.
00:49
AlexSoft
Трехметровый офсайд !!! Слепой увидит !!! Явно хрюнделя купили судейку, не зря что ли их Валера в Испании жил и хамон ел. Озырянились с АЕКом и нам подКостили.
00:43
igorvasilevich
Вот вот лжецы цскашные, когда они забивают вот такие голы - это не офсайд, а когда им офсайд. а в реале тут нет вообще офсайда просто камера подвешена криво как всегда у нас.
00:35
oopse
Целиком в офсайде...Судейская ошибка
00:27
Malysh316
Какой нах офсайт ? Рядом с игроками линия штрафной площади . Совершенно четко видно , что расстояние от линии штрафной до защитника коней меньше , чем от штрафной до корейца .
00:26
SIZ170
.... рекорд обновлён.... остальное бла-бла-бла
00:24
304304-81
Приложил линейку к ноге Игнашевича и колену Сона получился небольшой офсайт
00:19
Супершвайни
Когда комментатор говорит слово"армейцы", болел конюшни не передёргивает от их президента, тренера и игроунофф с тёмной кожей цвета??? ))))))))))
00:17
Slim Taller
spetrov. протри глаза.Левая нога защитника совсем рядом с закруглением.Если от закругления провести черту вниз,то видно что защитник даже ближе.
00:14
304304-81
"samsam" Причем тут обувь главное офсайт!!!!!!!!!!!!!!!
00:13
304304-81
Если бы ЦСКА был в такой ситуации судьи свистнули бы офсайт.
00:10
samsam
Как могут судить об офсайде люди, не знающие, как пишется слово бутсы?.
00:10
Дузер
Это гол,а если и был офсайд то микроскопический и нам то сразу не понять офсайд или нет,а судье надо мгновенно определить,так что гол забит правильно!
00:07
foreverCSKAforever
Реалист!, Валера, верим?
00:07
foreverCSKAforever
Тут и смотреть нечего, щучий Son был в офсайде.
00:06
igorvasilevich
Очередной бред оправдать дырку и старика игнашевича.
00:06
Andersen32
Игорёк идёт на вечный антирекорд.
00:05
sunseich
Игнашевич гол сделал.
00:03
Салот Сар
Игнаш проспал и Щенников не доработал, все честно. А вообще с Милановым, Тошичем и Головиным в опорной зоне в ЛЧ делать нечего, мож в след году на заработанное на ЛЧ в этом и на барыши с офиса Гинер купит игрока 2 приличных + вернет Витинью, и тогда будет на что смотреть. В этом же - ловить абсолютно нечего.
00:03
Пиитерец
Чистый гол, честный рекорд.
00:03
spetrov
Реалист!, ну, во-первых, и повтор показывал, что скорее было, да и здесь скрин перед тобой.
23:58 27 сентября
304304-81
По матч тв смотрели по бутцам, колено было в офсайде.
23:58 27 сентября
304304-81
Щенников не доиграл(два раза остановился) мог бы выбить.
23:57 27 сентября
Очень плохой мальчик
Сантиметров 20 офсайд есть.
23:57 27 сентября
Реалист!
Вне игры не было. Только что показали повтор по Матч ТВ
23:56 27 сентября
spetrov
Slim Taller, ты-то не свисти. Был бы такой момент в пользу ЦСКА, ты бы первый рвал тут глотку за то, что вне игры.
23:54 27 сентября
Slim Taller
На одной линии.Такие моменты трактуются чаще в пользу атакующей команды.
23:52 27 сентября
spetrov
Сомнительно. Но в обе стороны.
23:51 27 сентября