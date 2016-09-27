Правильно ли засчитан гол в ворота ЦСКА?

На 71-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" арбитр Антонио Матеу Лаос засчитал гол Сон Хын Мина, не зафиксировав положение "вне игры" у игрока "шпор". Видеозапись эпизода не позволяет ни поддержать решение судейской бригады, ни однозначно заявить, что она допустила ошибку. Можно только предположить, что в момент передачи Сон Хын Мин оказался на одной линии с последним защитником красно-синих Игнашевичем. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"