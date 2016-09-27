23:43 27 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Правильно ли засчитан гол в ворота ЦСКА?

Стоп-кадр матча ЦСКА - "Тоттенхэм".
Стоп-кадр матча ЦСКА - "Тоттенхэм".
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На 71-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Тоттенхэм" арбитр Антонио Матеу Лаос засчитал гол Сон Хын Мина, не зафиксировав положение "вне игры" у игрока "шпор". Видеозапись эпизода не позволяет ни поддержать решение судейской бригады, ни однозначно заявить, что она допустила ошибку. Можно только предположить, что в момент передачи Сон Хын Мин оказался на одной линии с последним защитником красно-синих Игнашевичем. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Ралпачан Фляйшманъ

овес в ваших мозгах, если вы тут чистый голов видете. похорюкайте и на священное болото помолитесь, в котором русский футбол барахтается, и не позорьтесь с вашим убогим хейтингом, когда и незасчитанные голы фрицев чистейшие в блаженном мире идиотов, и засчитанный гол косого из овса как мана небесная. ЗЫ: Бобров, раз уж считает себя непредвзятым, мог бы и приглядеться к этой картинке - овес чистейший, но желание выдать то, что хочется, за реальность, победило. очень жаль, в последнее время вопросов по объективности к нему не возникало, и какой смысл петухам подмахивать - непонятно.

00:52

nekonohiki

Вы правы, Акинфеев оказался вне игры.

00:49

AlexSoft

Трехметровый офсайд !!! Слепой увидит !!! Явно хрюнделя купили судейку, не зря что ли их Валера в Испании жил и хамон ел. Озырянились с АЕКом и нам подКостили.

00:43

igorvasilevich

Вот вот лжецы цскашные, когда они забивают вот такие голы - это не офсайд, а когда им офсайд. а в реале тут нет вообще офсайда просто камера подвешена криво как всегда у нас.

00:35

oopse

Целиком в офсайде...Судейская ошибка

00:27

Malysh316

Какой нах офсайт ? Рядом с игроками линия штрафной площади . Совершенно четко видно , что расстояние от линии штрафной до защитника коней меньше , чем от штрафной до корейца .

00:26

SIZ170

.... рекорд обновлён.... остальное бла-бла-бла

00:24

304304-81

Приложил линейку к ноге Игнашевича и колену Сона получился небольшой офсайт

00:19

Супершвайни

Когда комментатор говорит слово"армейцы", болел конюшни не передёргивает от их президента, тренера и игроунофф с тёмной кожей цвета??? ))))))))))

00:17

Slim Taller

spetrov. протри глаза.Левая нога защитника совсем рядом с закруглением.Если от закругления провести черту вниз,то видно что защитник даже ближе.

00:14

304304-81

"samsam" Причем тут обувь главное офсайт!!!!!!!!!!!!!!!

00:13

304304-81

Если бы ЦСКА был в такой ситуации судьи свистнули бы офсайт.

00:10

samsam

Как могут судить об офсайде люди, не знающие, как пишется слово бутсы?.

00:10

Дузер

Это гол,а если и был офсайд то микроскопический и нам то сразу не понять офсайд или нет,а судье надо мгновенно определить,так что гол забит правильно!

00:07

foreverCSKAforever

Реалист!, Валера, верим?

00:07

foreverCSKAforever

Тут и смотреть нечего, щучий Son был в офсайде.

00:06

igorvasilevich

Очередной бред оправдать дырку и старика игнашевича.

00:06

Andersen32

Игорёк идёт на вечный антирекорд.

00:05

sunseich

Игнашевич гол сделал.

00:03

Салот Сар

Игнаш проспал и Щенников не доработал, все честно. А вообще с Милановым, Тошичем и Головиным в опорной зоне в ЛЧ делать нечего, мож в след году на заработанное на ЛЧ в этом и на барыши с офиса Гинер купит игрока 2 приличных + вернет Витинью, и тогда будет на что смотреть. В этом же - ловить абсолютно нечего.

00:03

Пиитерец

Чистый гол, честный рекорд.

00:03

spetrov

Реалист!, ну, во-первых, и повтор показывал, что скорее было, да и здесь скрин перед тобой.

23:58 27 сентября

304304-81

По матч тв смотрели по бутцам, колено было в офсайде.

23:58 27 сентября

304304-81

Щенников не доиграл(два раза остановился) мог бы выбить.

23:57 27 сентября

Очень плохой мальчик

Сантиметров 20 офсайд есть.

23:57 27 сентября

Реалист!

Вне игры не было. Только что показали повтор по Матч ТВ

23:56 27 сентября

spetrov

Slim Taller, ты-то не свисти. Был бы такой момент в пользу ЦСКА, ты бы первый рвал тут глотку за то, что вне игры.

23:54 27 сентября

Slim Taller

На одной линии.Такие моменты трактуются чаще в пользу атакующей команды.

23:52 27 сентября

spetrov

Сомнительно. Но в обе стороны.

23:51 27 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ