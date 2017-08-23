Поле на Арене ЦСКА в хорошем состоянии, несмотря на сильный дождь

Несмотря на сильный дождь в Москве, поле "ВЭБ-Арены" в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Янг Бойз" находится в хорошем состоянии. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника со счетом 1:0. Ответный матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры