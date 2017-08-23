Поле на Арене ЦСКА в хорошем состоянии, несмотря на сильный дождь

Несмотря на сильный дождь в Москве, поле "ВЭБ-Арены" в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Янг Бойз" находится в хорошем состоянии. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника со счетом 1:0. Ответный матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Очень сильный дождь в Москве. Но поле в хорошем состоянии. Хотя нижние ряды секторов крыша не спасает pic.twitter.com/xyQ3Cp6oz9– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 23 августа 2017 г.
Пресс-ложа pic.twitter.com/FjoBjXRHVc– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 23 августа 2017 г.