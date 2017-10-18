Петер Бос: "Результат матча с АПОЭЛ разочаровывает"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос остался разочарован результатом матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ (1:1). Он также добавил, что команде не удалось реализовать свои моменты и забить быстрый гол.



– Результат разочаровывает. Мы начали матч хорошо, но не продолжили в том же духе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Боса. – Потом мы играли все медленнее и хуже. Мы не смогли забить быстрый гол, а в такой игре важно забить гол первыми. У нас были шансы в первом тайме, но так и не удалось их реализовать.

После трех игр "Боруссия" идет на последнем месте в турнирной таблице Н, набрав одно очко. Следующий матч команда проведет дома против кипрского клуба, встреча пройдет 1 ноября.