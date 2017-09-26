Паулу Фонсека: "Я верю, что "Шахтер" возвысит Украину"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" понимает, что матч будет сложным. При этом португальский наставник готов к противостоянию с Хосепом Гвардьолой.

- Какой игры вы ожидаете, учитывая, что "Манчестер Сити" в последних встречах довольно мощно выглядит в атаке, а у "Шахтера" есть определенные проблемы в обороне?



- Мы понимаем, насколько сложным будет матч, - приводит официальный сайт "Шахтера" слова Фонсеки. - Встретимся с одним из лучших клубов мира. Наверное, наш соперник великолепно действует в атаке - за последние шесть поединков "горожане" забили 24 мяча и пропустили всего дважды. "Манчестер Сити" сыграл вничью только с "Эвертоном" и отлично показывает себя. Прекрасно знаем все сильные стороны этой команды - не только футболистов, но и тренера. Поэтому осознаем, что предстоит максимально сложный матч. За короткий срок мы постарались подготовиться к встрече с "Манчестер Сити", изучить плюсы и минусы оппонента. Поэтому, надеюсь, будем готовы к завтрашнему противостоянию.

- Кого вы видите в роли капитана "Шахтера" в завтрашнем матче?

- Не знаю, в курсе ли вы, но в начале сезона были выбраны вице-капитаны. Это Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Тайсон. В зависимости от того, кто играет, капитаном будет один из них. В последних встречах в этой роли выходил Пятов, но кто говорит, что Степаненко или Тайсон не смогут? Все они - наши лидеры.

- Достаточно ли будет сыграть, как с "Наполи", чтобы удержать "Сити"? В последнее время они побеждают фактически с теннисным счетом…



- Я верю всегда. Сейчас у "Манчестер Сити" действительно великолепный состав. Думаю, многие скажут, что у "Шахтера" мало шансов. Можем смотреть на цифры, на инвестиции обеих команд - они очень разнятся. Однако я тот, кто верит в радость. И буду продолжать верить. Возможно, эту радость удастся подарить. Я всегда говорю своим игрокам: эти матчи - отличный шанс для нас! Показать украинский футбол, возвысить нашу страну, продемонстрировать, что там есть футбол. Сделать "Шахтер" еще более великим клубом, о котором станут еще больше говорить. Такое количество возможностей заставляет нас бороться сильнее, чем когда-либо, чтобы ими воспользоваться. Посмотрите на всех игроков и тренеров: для каждого быть в Лиге чемпионов - цель в карьере. Все амбициозны и желают выступать в этом турнире. В прошлом году мы очень много работали, чтобы получить эту возможность, а сейчас приехали сюда. И чего мы должны бояться? Абсолютно ничего. Просто должны быть самими собой и стараться быть счастливыми. И я верю в счастье.