Паулу Фонсека: "Шахтер" заслуживал больше, чем ничью в матче с "Лионом"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после ничьей с "Лионом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команда заслужила победу.

– Мы сделали самое сложное – забили два гола, – цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. – После этого мы продолжали играть хорошо, доминировали. Первый тайм был просто великолепным, но позже соперники прижали нас на правом фланге обороны, и у нас больше не было возможности контролировать игру.

Наша команда показала свою индивидуальность и смелость. Далеко не все могут приехать в Лион и сделать то, что удалось нам. Я горжусь командой, мы представили себя в лучшем свете. Жаль, что все так закончилось. Мы заслуживали больше, чем ничью. После второго пропущенного гола команда хорошо среагировала, создавала моменты.