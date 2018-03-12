Паулу Фонсека: "Шахтер" - в отличном состоянии перед матчем с "Ромой"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высоко оценил физическое и психологическое состояние своей команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой".

- Конечно, это очень трудный матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - "Рома" заняла первое место в группе с "Челси" и "Атлетико", что говорит само за себя. Из последних шести матчей римляне выиграли пять. Несомненно, "Рома" со стартовым свистком будет пытаться оказать на нас давление. Нам нужно надежно сыграть в защите, чтобы сдержать хозяев. Но моя команда находится в отличном состоянии - и физически, и психологически.

Матч "Рома" – "Шахтер" состоится во вторник, 13 марта, начало – в 22.45 (мск). Первая игра в Харькове завершилась победой украинской команды со счетом 2:1.