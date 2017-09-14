Паулу Фонсека: "Шахтер" в матче с "Наполи" сыграл храбро"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1) отметил, что команда сыграла хорошо, как в атаке, так и в защите. По словам португальца, "горняки" заслуженно завоевали три очка.

– Мы прекрасно понимали, что встречаемся с соперником высочайшего класса, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки. - Просто не могу не отметить своих футболистов, которые провели матч очень храбро. Нам нужно было рисковать в начале атаки, чтобы создать угрозу для "Наполи". После забитого мяча у нашей команды было еще несколько голевых моментов, в частности у Тайсона.

Также "Шахтер" великолепно показывал себя в обороне. Мы не позволяли неаполитанцам развивать атаки через центр, где они сильны. Во втором тайме гости стали более опасными. Мы немного "сели" в линии обороны, что открыло некоторое пространство, поэтому оппонент смог развивать игру между нашими линиями. Не скрою, у "Наполи" тоже были возможности забить. Затем мы оформили второй мяч и имели голевые моменты. Мне понравился поединок. "Шахтер" показал себя хорошо. Мы победили абсолютно заслуженно и достойно.