Паулу Фонсека: "Люблю футбол Клоппа, но буду болеть в финале Лиги чемпионов за Роналду"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" шансы равны. Финальный матч состоится в Киеве 26 мая.

– Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! – цитирует официальный сайт "Шахтера" Фонсеку. – Все это доказывает его качества. Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придется очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50. В то же время как португалец я буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду – хочу, чтобы он снова выиграл Лигу чемпионов. Ожидаю великолепного зрелища, отличного финала, который поможет продвинуть Украину и ее футбол. Желаю, чтобы люди ушли со стадиона довольными тем, что приехали в эту страну. Надеюсь, они проведут здесь хорошие дни, ведь это самое главное.