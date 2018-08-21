ПАОК в гостях сыграл вничью с "Бенфикой" в матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов

ПАОК в гостях сыграл вничью с "Бенфикой" (1:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Голом в составе греческого клуба отметился нападающий Амр Варда, у португальцев отличился хавбек Луиш Пиззи.

Напомним, в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК победил "Спартак" по сумме двух встреч со счетом 3:2.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

"Бенфика" (Португалия) - "ПАОК" (Греция) - 1:1 (1:0)

Голы: Пиззи, 45+1 - с пенальти (1:0). Варда, 76 (1:1).

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Жоау Фелиш, 80), Живкович (Рафа Силва, 65), Фернандеш, Феррейра, Серви (Сеферович, 79).

"ПАОК" (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос, Варела, Каньяс, Маурисиу, Пелкас, Прийович (Акпом, 88), Лео Жаба (Шахов, 81), Лимниос (Варда, 52).

Предупреждения: Фернандеш, 52. Виейринья, 71. Андре Алмейда, 83. Пелкас, 84. Варда, 89.

Судья: Мажич (Сербия).

21 августа. Лиссабон. Стадион "Estadio da Luz".

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