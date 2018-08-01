ПАОК - соперник "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов

ПАОК на выезде разгромил "Базель" (3:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Победу команде из Салоников принесли голы Фернанду Варелы, Александра Прийовича и Омара Эль-Каддури.

Первая встреча, состоявшаяся на прошлой неделе, также завершилась победой греческого клуба – 2:1.

Отметим, что в составе проигравших полный матч провел бывший защитник "Спартака" Марек Сухи. У победителей всю встречу отыграл экс-полузащитник "Терека" и "Зенита" Маурисиу, во втором тайме на замену вышел экс-форвард "Ахмата" Лео Жаба.

В 3-м раунде ПАОК сыграет со "Спартаком". Первый матч состоится 8 августа в Салониках, ответный пройдет 14-го числа в Москве.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Базель" (Швейцария) - ПАОК (Греция) - 0:3 (0:1)

Голы: Варела, 7 (0:1). Прийович, 52 (0:2). Эль-Каддури, 60 (0:3).

"Базель": Омлин, Видмер, Сухи, Джюмарт, Баланта, Буа, Дзуффи, Дье, Калулу (Оберлен, 84), Штокер (Кампо, 46), Айети (ван Волфсвинкел, 73).

ПАОК: Пасхалакис, Леонарду, Хачериди, Варела, Креспо, Лимниос, Каньяс (Шахов, 82), Маурисиу, Пелкас (Варда, 85), Эль-Каддури (Лео Жаба, 74), Прийович.

Предупреждения: Прийович, 16. Дзуффи, 33. Дье, 44. Леонарду, 48. Сухи, 63. Пелкас, 77.

Судья: Валери (Италия).

1 августа. Базель. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

Первый матч: 1:2.