ПАОК - соперник "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов

ПАОК на выезде разгромил "Базель" (3:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Победу команде из Салоников принесли голы Фернанду Варелы, Александра Прийовича и Омара Эль-Каддури.
Первая встреча, состоявшаяся на прошлой неделе, также завершилась победой греческого клуба – 2:1.
Отметим, что в составе проигравших полный матч провел бывший защитник "Спартака" Марек Сухи. У победителей всю встречу отыграл экс-полузащитник "Терека" и "Зенита" Маурисиу, во втором тайме на замену вышел экс-форвард "Ахмата" Лео Жаба.
В 3-м раунде ПАОК сыграет со "Спартаком". Первый матч состоится 8 августа в Салониках, ответный пройдет 14-го числа в Москве.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Ответный матч
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Базель" (Швейцария) - ПАОК (Греция) - 0:3 (0:1)
Голы: Варела, 7 (0:1). Прийович, 52 (0:2). Эль-Каддури, 60 (0:3).
"Базель": Омлин, Видмер, Сухи, Джюмарт, Баланта, Буа, Дзуффи, Дье, Калулу (Оберлен, 84), Штокер (Кампо, 46), Айети (ван Волфсвинкел, 73).
ПАОК: Пасхалакис, Леонарду, Хачериди, Варела, Креспо, Лимниос, Каньяс (Шахов, 82), Маурисиу, Пелкас (Варда, 85), Эль-Каддури (Лео Жаба, 74), Прийович.
Предупреждения: Прийович, 16. Дзуффи, 33. Дье, 44. Леонарду, 48. Сухи, 63. Пелкас, 77.
Судья: Валери (Италия).
1 августа. Базель. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
Первый матч: 1:2.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-3/
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