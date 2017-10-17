Оскар Ариас: "Хорошие зарплаты в РФПЛ усложняют приглашение игроков в "Севилью"

Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" выразил уверенность в том, что игра не будет легкой. При этом он подчеркнул, что многие факторы могут повлиять на ход встречи.

– Сложная игра, но мы рассчитываем на результат. Много вещей, которые могут повлиять на игру, но я надеюсь на положительный исход, – сказал Ариас в предматчевом флеш-интервью – Уровень "Спартака" высокий, не хотел бы выделять кого-то одного из футболистов.

В России хорошие зарплаты, не так легко пригласить футболиста из РФПЛ в "Севилью". Игроки сборной России? Они интересны. Они обладают хорошим уровнем, но надо понимать, что многое влияет на футбол – менталитет, климат.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"