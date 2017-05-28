Определены 22 участника группового турнира Лиги чемпионов

Стали известны 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. С основного раунда в следующем сезоне стартуют: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Д (Германия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия, победитель Лиги Европы), "Ювентус", "Рома" (оба - Италия), "Монако", "ПСЖ" (оба - Франция), "Бенфика", "Порту" (оба - Португалия) "Спартак" М (Россия), "Шахтер" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия). Остальные десять участников групп станут известны после завершения отборочных раундов.

Напомним, "Спартак" попал в первую корзину вместе с "Челси", "Реалом", "Баварией", "Ювентусом", "Монако", "Бенфико" и "Шахтером". Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.