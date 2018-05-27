13:45 | Футбол — Лига чемпионов

Оливер Кан – об ошибках Кариуса: "Это может навсегда разрушить его карьеру"

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Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан отметил, что ошибки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) могут дорого обойтись ему в дальнейшей карьере. В игре с мадридцами Кариус допустил две результативные ошибки.

- Выступление Кариуса в финале Лиги чемпионов может навсегда разрушить его карьеру, - приводит Stern слова Кана. - Вратарская работа несправедлива, в ней не найти утешения. Сможет ли Лорис когда-нибудь освободиться от этих мыслей? Это потребует затраты большого количества сил как физических, так и психических.

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ValeraK

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