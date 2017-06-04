О финале Лиги чемпионов сняли мультфильм

На популярном youtube-канале 442oons появился мультфильм о победе "Реала" в Лиге чемпионов. Накануне мадридцы выиграли в финальном матче у "Ювентуса" (4:1). В ролике лидер атак мадридцев Криштиану Роналду поет песню, в которой превозносит самого себя. Напомним, что Роналду оформил в решающем матче дубль, забив 600-й гол в профессиональной карьере и став лучшим бомбардиром розыгрыша Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что ролик посвящен Роналду, в нем появились и другие игроки "Реала", а также голкипер "Юве" Джанлуиджи Буффон, который изображен с палочкой (которая, скорее всего, служит намеком на солидный возраст вратаря). Кроме того, создатели показали чудо-гол Марио Манджукича, ставший единственным у туринцев.